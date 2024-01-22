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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن تسامحنا الأجيال.. قلق بالغ من الصحة العالمية بشأن الأوبئة

مدير الصحة العالمية
مدير الصحة العالمية

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، عن قلقه من احتمال عدم التزام الدول بالموعد النهائي المحدد في مايو لاستكمال المفاوضات واعتماد معاهدة ملزمة قانونا في شأن الأوبئة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال جيبريسوس، في خطاب أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، إن "يجب أن أقول إنني قلق من أن الدول الأعضاء قد لا تفي بهذا الالتزام".

وأضاف "من وجهة نظري، فإن أي إخفاق في التوصل لاتفاق للأوبئة وتعديلات اللوائح الصحية الدولية سيكون بمثابة فرصة ضائعة قد لا تسامحنا عليها الأجيال القادمة".

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في رسالته بمناسبة نهاية العام، إن العالم بحاجة إلى الاستعداد بشكل سليم للأوبئة المستقبلية بعد أن أنهى أخيرا ثلاثة أعوام من "الأزمة والألم والخسارة" جراء تفشي كوفيد.
 وأضاف أنه عام 2023 كان بمثابة نقطة تحول في مكافحة التحديات الصحية الكبرى لكنه شهد أيضا "معاناة هائلة يمكن تجنبها".
 ودعا تيدروس إلى تكثيف جهود الإغاثة لقطاع غزة وحض الدول على إبرام اتفاق "ضخم" بشأن الأوبئة لسد فجوات الاستعداد التي برزت خلال تفشي كوفيد.

الصحة العالمية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس تيدروس أدهانوم منظمة الصحة العالمية

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