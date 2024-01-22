الممثل المقيم للأمم المتحدة: منصة حافز مساحة تجمع بين شركاء التنمية والقطاع الخاص

أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أول منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة.

وتم إطلاق المنصة للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات، وتتيح كافة الخدمات المتاحة من شركاء التنمية سواء خدمات مالية أو غير مالية لمختلف شركات القطاع الخاص.

وقالت ايلينا بانوفا، "الممثل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أود أن اهنئكم على اطلاق منصة «حَافِز» التي تعد مساحة تجمع شركاء التنمية، البنوك ، والقطاع الخاص".

و اضافت " بانوفا": "الامم المتحدة تدعم تلك المنصة بشكل كبير و تمدها بكافة المعلومات الخاصة بنا لتكون متاحة للقطاع الخاص، و سنتعاون لاضافة المزيد من مبادرات الامم المتحدة خاصة مبادرة الاتفاق العالمي، للامم المتحدة على المنصة لتفيد كافة المشاركين من الشركات.

وانطلق مؤتمر تدشين منصة "حَافِز"، الأحد، 17 ديسمبر، بالعاصمة الإدارة، بمشاركة رفيعة المستوى من شركاء التنمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، والغرف التجارية، ومجلس النواب، والمجتمع المدني، والبنوك.