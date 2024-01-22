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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عملية في القلب | نقل صبري عبد المنعم للمستشفى .. شاهد

صبري عبد المنعم
صبري عبد المنعم

كشف الدكتور جمال شعبان عن خضوع الفنان صبرى عبد المنعم لعملية جراحية فى القلب،مشيرا إلى تحسن حالته الصحية.

ونشر الدكتور جمال شعبان صورة للفنان صبرى عبد المنعم من داخل المستشفى وكتب :" فى جرين هارت ، الفنان صبرى عبد المنعم حالته أحسن كتير.

يذكر ان أكد الفنان صبرى عبد المنعم، أنه تعرض لعملية نصب من خلال شخص بالوسط الفني، موضحًا أن هذا الشخص تقرب منه، من أجل بيع عقار خاص به.  

وأضاف الفنان صبرى عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج كلبش تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن هذا الشخص أحضر عقد لـ بيع العقار، ولكن اتضح أن هذه العقود غير سليمة.

ولفت إلى أنه يوجه رسالة لهذه الشخص، قائلا" هو من الوسط الفني.. ربنا يسامحه ويهديه.. بعد صداقة 11 سنة.. والدخول بمنازل بعض، أخذ تحويشة العمر".

 

وأوضح أنه لم يتوقع هذا الأمر ومن هذا الشخص، الذي كان مقرب له، ولكن في النهاية يشكر الله على كل شئ.

وأشار إلى أن عملية النصب كانت في مبلغ مليون ونصف المليون، وأن عملية النصب كانت في فترة مرضه، وأنه وقع على كل الأوراق بحسن نية.

وتابع :" أن صديقه أحضر سيدة ووقعت كمشترية، وحصلت على 50 ألف وبعد ذلك تبين أن الشيك بدون رصيد".

وأوضح أنه سامح السيدة التي شاركت في النصب عليه، لأنها توفيت خلال الفترة الماضية.

 

 

 

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