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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سرق تحويشة العمر بعد صداقة 11عامًا.. صبرى عبد المنعم يحكي واقعة مؤلمة

صبرى عبد المنعم
صبرى عبد المنعم

أكد الفنان صبرى عبد المنعم، أنه تعرض لعملية نصب من خلال شخص بالوسط الفني، موضحًا أن هذا الشخص تقرب منه، من أجل بيع عقار خاص به.  

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وأضاف الفنان صبرى عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج كلبش تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن هذا الشخص أحضر عقد لـ بيع العقار، ولكن اتضح أن هذه العقود غير سليمة.

ولفت إلى أنه يوجه رسالة لهذه الشخص، قائلا" هو من الوسط الفني.. ربنا يسامحه ويهديه.. بعد صداقة 11 سنة.. والدخول بمنازل بعض، أخذ تحويشة العمر".

وأوضح أنه لم يتوقع هذا الأمر ومن هذا الشخص، الذي كان مقرب له، ولكن في النهاية يشكر الله على كل شئ.

وأشار إلى أن عملية النصب كانت في مبلغ مليون ونصف المليون، وأن عملية النصب كانت في فترة مرضه، وأنه وقع على كل الأوراق بحسن نية.

وتابع :" أن صديقه أحضر سيدة ووقعت كمشترية، وحصلت على 50 ألف وبعد ذلك تبين أن الشيك بدون رصيد".

وأوضح أنه سامح السيدة التي شاركت في النصب عليه، لأنها توفيت خلال الفترة الماضية.

صبري عبد المنعم

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