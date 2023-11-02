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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: أنا بخير الحمد لله وبشكر القضاء العادل

صدى البلد

كشف الفنان القدير صبري عبد المنعم عن حالته الصحية.

 

وقال في تصريحات لموقع “صدى البلد”: "أنا الحمد لله بصحة جيدة وبخير وهناك تطورات جديدة سوف تحدث قريباً في قضية النصب عليً في الشقة، وأشكر قضاء مصر العادل دائما وأوجه لهم كل التحية والتقدير والاحترام".

 

وكان كشف الفنان القدير صبري عبد المنعم، في لقاء خاص مع موقع “صدى البلد” الإخباري، تفاصيل تعرضه لعملية نصب في شقة على أيدى أحد أصدقائه في الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه خسر جميع ممتلكاته المادية "شقى عمره"، والتي جمعها علي مدار سنوات حياته.

وقال صبري عبد المنعم، إن الشقة مقرها المقطم وإنه لا يمتلك غيرها ولا يمتلك أي ممتلكات أخرى، وأوضح أن صديقه أخبره بأنه وجد مشتريا لشقة المقطم، وحينما اطلع على العقد وجده مكتوبا عليه شركة سعودية، ما جعل قلبه يطمئن.

وأضاف أنه حينما ذهب للشهر العقاري وقت تسجيل عقود الشقة، تفاجأ بأنها تم تسجيلها باسم سيدة أخرى، وأنه وقتها أجرى عملية قلب مفتوح وليس بكامل تركيزه، وأنه لم يتمكن من صرف الشيك في البنك، لأنه مكتوب باسم سيدة أخرى.

وأكد أنه تواصل مع الجهات الأمنية بعد اكتشاف تعرضه لـ عملية  نصب، وأن القضية الآن في مرحلة التحقيقات وقدم الشكر للجهات الأمنية.

 

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