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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تركها زوجها .. إيمان تواجه وابنتها خطر التشرد

صدى البلد

عاشت السيدة إيمان عزت حياة صعبة بعد زواجها قبل حوالي 3 سنوات ، حيث كانت تتطلع إلى بناء حياة أسرية سعيدة ومستقرة ، لكن الأمور تحولت إلى مأساة وحزن بعد أن تركها زوجها ، وبعد هذه التجربة المريرة اضطرت إيمان للظهور في وسائل الإعلام لنشر قصتها والمناشدة لمساعدتها.

تقول إيمان لـ صدى البلد إنها تتعرض لمضايقات في المكان الذي تجلس فيه وأصبح جزءًا لا يتجزأ من واقعها اليومي، حال الخروج من المكان الذي توجد فيه ستجد نفسها في الشارع برفقة طفلتها، وستواجه مصير مجهول.

وناشدت "ايمان" مطالبة بسرعه التدخل لمساعدتها ومنحها حقها في مأوى آمن وضمان حقوقهما الإنسانية الأساسية، وتستغيث  للالتفات إلى حالتها وحالة طفلتها التي ليس لها ذنب في كل ما يحدث وتوفير الدعم اللازم لها لبناء مستقبل آمن ومستقر.

إيمان عزت الدعم التشرد حياة صعبة حياة آسرية مصير مجهول وسائل الإعلام

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