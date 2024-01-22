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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سجن الحشود | تفاصيل اتهام قائد شرطة سيول بكارثة عيد الهالوين

لم يفصل بعد.. تفاصيل
لم يفصل بعد.. تفاصيل اتهام قائد شرطة سيول بكارثة عيد الهالوي

اتهم قائد شرطة سيول بالإهمال فيما يتعلق بسحق الحشود خلال احتفالات الهالوين عام 2022 والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا.

وقالت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن كيم كوانج هو، رئيس وكالة شرطة العاصمة سيول، قد تم توجيه الاتهام إليه فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في حي إتايوان الشهير.

وجاء في بيان صدر الجمعة الماضية، أن كيم اتهم بـ" الإهمال المهني الذي أدى إلى وقوع إصابات وضحايا" حسبما ذكرت رويترز.

ووفقا لسجلات مكالمات الطوارئ الخاصة بالشرطة ليلة 29 أكتوبر 2022، تم إجراء مكالمات متعددة من أفراد من الجمهور حول الاكتظاظ في وقت مبكر قبل أربع ساعات من تفاقم الوضع بشكل خطير.

وتم إرسال أربع رسائل للشرطة من منطقة إيتايون، التي استضافت احتفالات الهالوين في سيول لسنوات، لكن الحشود كانت قد ازدادت بالفعل وأصبحت الشوارع مكتظة لدرجة أن رواد الحفل لم يتمكنوا من التحرك مما أدى لانزلاق بعضهم تحت أقدام الآخرين غير قادرين على التنفس.

أدى الحادث إلى وقوع عشرات الضحايا من الشباب معظمهم في سن المراهقة وأوائل العشرينات.

في أعقاب حادث التدافع، أكدت السلطات الكورية الجنوبية أنها لا تملك مبادئ توجيهية للتعامل مع الحشود الضخمة التي تجمعت للاحتفال بعيد الهالوين - مما أثار الغضب بين الناجين وعائلات الضحايا.

تحول الغضب الشعبي نحو الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وحكومته،ولا يزال الناجون وأسر الضحايا ينتقدون بشدة ما يعتبرونه استمرار الافتقار إلى المساءلة من جانب السلطات الكورية الجنوبية بشأن الكارثة.

ولم يتم فصل كيم من منصبه بعد توجيه الاتهام إليه، وفقا لشرطة سيول.

شرطة سيول الهالوين في سيول

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