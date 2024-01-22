استشهاد 60 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن حصيلة الشهداء في خان يونس ارتفعت إلى أكثر من 60 فلسطينيا ووقوع مئات الإصابات جراء غارات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة على المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام إن طائرات الاحتلال واصلت قصفها المدفعي على مراكز الإيواء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، منذ مساء أمس، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، إضافة إلى وجود العشرات في الشوارع وتحت الركام.

كانت جمعية الهلال الأحمر، أوضحت أن طواقمها تلقّت بلاغات عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، دون تمكنها من الوصول إليهم، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان القصف.

ولفتت مصادر محلية فلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال استهدفت نحو 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخانيونس.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس منذ فجر اليوم، وتحاصر مستشفيي ناصر الطبي والأمل، حيث وصل ما لا يقل عن 30 شهيدا إلى مستشفى ناصر إثر القصف المتواصل.

وفي حصيلة غير نهائية، قالت الصحة في غزة إنه تم استشهاد 25295 فلسطينيين، وإصابة 63 ألفا آخرين أغلبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا وإصابة 340 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.