بقصف إسرائيلي.. حزب الله يعلن مصرع عنصر ثانِ في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، عن مصرع عنصر ثانِ من قواته في المواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان.

وحسب موقع "لبنان 24"، نعى حزب الله في بيان، علي سعيد يحيى، من بلدة الطيبة في جنوب لبنان.

وكانت بلدة الطيبة الجنوبية، تعرضت اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي.

وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يواف جالانت، أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق للنار على الحدود مع لبنان حتى ضمان عودة السكان.

وخلال لقاء نظيره الفرنسي، حذر جالانت من أن الحرب في الشمال ستكون مدمرة بالنسبة لحزب الله ولبنان.

وجاء ذلك خلال لقائه نظيره الفرنسي، سيباستيان لوكورنو.