عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقصف إسرائيلي.. حزب الله يعلن مصرع عنصر ثانِ في جنوب لبنان

بقصف إسرائيلي.. حزب
بقصف إسرائيلي.. حزب الله يعلن مصرع عنصر ثانِ في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، عن مصرع عنصر ثانِ من قواته في المواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان.

وحسب موقع "لبنان 24"، نعى حزب الله في بيان، علي سعيد يحيى، من بلدة الطيبة في جنوب لبنان.

وكانت بلدة الطيبة الجنوبية، تعرضت اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي.

وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يواف جالانت، أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق للنار على الحدود مع لبنان حتى ضمان عودة السكان.

وخلال لقاء نظيره الفرنسي، حذر جالانت من أن الحرب في الشمال ستكون مدمرة بالنسبة لحزب الله ولبنان.

وجاء ذلك خلال لقائه نظيره الفرنسي، سيباستيان لوكورنو.

​حزب الله​

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

الفريق أسامة ربيع: ترسانات الهيئة جاهزة للتعامل مع أعطال السفن العابرة

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يحذّر من حرب مدمرة لـ حزب الله ولبنان

حزب الله يستهدف مبنى في مـستوطنة "زرعيت" الإسرائيلية بصاروخ

كانت تخطط لعمليات في لبنان.. حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية بالصواريخ

ترشيحاتنا

فلسطين ترد على الاقتراح الإسرائيلي بإنشاء الوطن البديل

لانتهاء مدة خدمته | رسالة من شيخ الأزهر للسفير الماليزي بالقاهرة

بلينكن يصل الرأس الأخضر في بداية جولته الأفريقية

المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات نقابة المحامين

رسالة عاجلة من الخطيب للاعبي الأهلي بسبب معسكر الإمارات

زعيم المعارضة الإسرائيلية : انهيار وشيك لحكومة نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الجاهزة .. وصفات طبيعية لتقوية وتطويل الشعر

قصيّر أوي .. رانيا يوسف تثير الجدل بظهور لافت بالرياض | شاهد

مفاجأة.. ناسا تفتح علبة من الفضاء تحتوي على أشياء بـ"مليار دولار"| تفاصيل

تحذير | 5 أطعمة تدمر الدماغ والمخ .. تجنبها فورا

فيديو

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ