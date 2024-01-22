وزير العمل يُتابع إجراءات ميكنة خدمات "الوزارة" تمهيدًا لإطلاقها على مصر الرقمية

وجه بسرعة الإنتهاء من منظومة "التحول الرقمي" في أسرع وقت..

تابع حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الإثنين ،إجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين،وبشكل كامل ،تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية "..ووجه الوزير شحاتة خلال إجتماع إنعقد بديوان عام "الوزارة"،مع وفدِ من وزارة الاتصالات، و"شركة S3 " ،المُنفذة للمشروعات المشتركة بين "العمل"،و"الإتصالات" ،وبحضور مُمثلي الإدارات المعنية بالتحول الرقمي داخل وزارة العمل،الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية في أسرع وقت ،وطلب من الإدارات المُختصة إطلاعه وبشكل يومي ،بشأن تطورات عملية إنجاز بروتوكول التعاون بين "العمل" و"الإتصالات"،حول إطلاق المنظومات والخدمات الالكترونية في كافة مديريات العمل بالمحافظات،خاصة شهادات: القيد "كعب العمل"،و قياس مستوى المهارة ،وكارنيه مزاولة الحِرفة،وتراخيص عمل الأجانب..

وبحسب بيان صحفي تستهدف وزارة العمل من هذه "المنظومة" ،تسهيل ،وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل، و خاصة خدمات قياس مستوى المهارة، و شهادة القيد،وتوحيد مُسميات المهن ،طبقا للتصنيف المهني الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017،والقضاء على السجلات الورقية و انشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة و شهادة القيد من حيث الاسم و الرقم القومى و المهنة و مستواه المهارى،وتوحيد إجراءات منظومات قياس مستوى المهارة و شهادة القيد في جميع مديريات العمل،والمراقبة و المتابعة المستمرة من الوزارة و السلطة المختصة لإجراءات تنفيذ المنظومة و استخراج التقارير و الاحصائيات المستمرة لتقديم المعلومات المُوثقة لمتخذى القرار..

يُذكر هنا إلى أن البروتوكول بين "الوزارتين " منذ يناير 2021 ،لتنفيذ أعمال تطوير البوابة والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل وإطلاقها علي بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطن بشكل خاص، وذلك عن طريق ،تطوير بوابة العمل وميكنة بعض خدماتها، ويهدف البروتوكول إلي تحقيق التحول الرقمي من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات ،ويعتبر هذا البروتوكول بمثابة الانطلاقة نحو مجال مفتوح فيما بين الوزارتين فى العديد من الملفات، وما يستجد من موضوعات مستقبلاً خاصة بالتحول الرقمي والتشغيل الإلكتروني، ولذلك سوف يفتح المجال نحو التطرق لموضوعات متطورة تضاف للبروتوكول..

حضر الإجتماع من جانب وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات : إيناس عقاب مدير مشروعات التحول الرقمي ، والمهندس أشرف عبده مدير مشروع ، والمهندس أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة 3s المنفذة للمشروعات المشتركة ، والمهندس تيمور رضا مدير مشروع بشركة 3s ، والمهندس سامح رضا مدير مشروع بالشركة ....كما حضر الإجتماع من جانب وزارة العمل: اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الأستراتيجي ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، وخالد رضوان مستشار صندوق إعانات الطوارئ للتحول الرقمي ، وحسين صبري مستشار الوزارة للتحول الرقمي ، ومحمد كمال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات، وهند محمد مدير عام معلومات سوق العمل ، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني ، وكريمة عبد الرحمن مدير عام تراخيص عمل الأجانب، وعمرو ربيع باحث بالإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ، ومحمود عبد الحميد باحث بالإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب.