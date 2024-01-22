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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتهاء أعمال لجنة اختيار الأم المثالية لعام 2024 في أسيوط

صدى البلد

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط مجدي نجيب إن المديرية أنهت أعمال اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية لعام 2024، وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي والخاصة باختيار (أم كافلة - أم من ذوي الإعاقة - أم لابن من "قادرون باختلاف" حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية "ماجستير- دكتوراة" - أم من مبادرة حياة كريمة كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة - أم لشهيد من القوات المسلحة - أم لشهيد من الشرطة).

جاء ذلك تمهيدًا لإرسالها لوزارة التضامن الاجتماعي للمراجعة والفحص وإعلان أسماء الفائزات في المسابقة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي وانتهى التقديم بها في 18 من الشهر الجاري بمديرية التضامن الاجتماعي. 

وأشار وكيل الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسته وعضوية ممثلي بعض الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص ووحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة، وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. 

فحص الطلبات المقدمة

وأوضح أن اللجنة قامت بفحص الطلبات المقدمة واختيار الأمهات المثاليات لهذا العام، وفقًا لضوابط ومعايير وزارة التضامن الاجتماعي التي اتسعت لعدد من المعايير التي تنطوي على معان سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة، وأيضًا أهمية إعلاء قيمة الأسرة الكافلة وتعظيم دور هذه الأسر خاصة التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كافلة الأيتام.

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