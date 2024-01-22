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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات نقابة المحامين

صدى البلد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، عن المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقاعد « النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وعضوية الإدارات القانونية»، وجاءت كالتالي:

1 ـ طلب الترشيح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.
2 ـ صورة كارنية 2024 لطالب الترشح.
3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح.
4 ـ شهادة من إدارت السجلات بالقيد والعنوان (من النادي النهري).
5 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.
6 ـ شهادة بسداد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2024 (من النادي النهري).
7 ـ الكشف الطبي من مصلحة الطب الشرعي، ويشمل: (نفسية وعصبية ـ سموم)، وذلك بعد حصول المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.

ملحوظة: يتم سحب ملفات الترشح من النادي النهري للمحامين بالمعادي.

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المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات نقابة المحامين


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