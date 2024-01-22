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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: إيران متورطة بشكل مباشر في هجمات الحوثيين على السفن

الحوثيين
الحوثيين

قال قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إن إيران “متورطة بشكل مباشر للغاية” في هجمات السفن التي نفذها المتمردون الحوثيون في اليمن خلال الحرب الإسرائيلية ضد حماس.

ولم يصل براد كوبر، قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، إلى حد القول إن طهران وجهت هجمات فردية من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومع ذلك، أقر كوبر بأن الهجمات المرتبطة بإيران توسعت من مجرد تهديد الخليج العربي ومضيق هرمز في السابق إلى المياه عبر الشرق الأوسط الأوسع.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال كوبر: “من الواضح أن تصرفات الحوثيين، ربما فيما يتعلق بهجماتهم على السفن التجارية، هي الأكثر أهمية التي شهدناها منذ عقدين.. الحقائق ببساطة هي أنهم يهاجمون المجتمع الدولي؛ ومن هنا أعتقد أنكم رأيتم الرد الدولي”.

معلومات استخباراتية تكشف سعي الحوثيين للحصول على أسلحة إيرانية لتكثيف هجماتهم البحرية

نيويورك تايمز: هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر تربك حركة الشحن العالمي

ومنذ نوفمبر، شن الحوثيون المدعومين من إيران ما لا يقل عن 34 هجوماً على السفن في البحر الأحمر، وهي طريق حيوي للطاقة والبضائع القادمة من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

اليمن حماس ايران البحرية الأمريكية

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