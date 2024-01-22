ضرورة| الشباب السعودى يكثف مفاوضاته للتعاقد مع مورينيو

كشفت تقارير صحفية سعودية، مستجدات التعاقد المحتمل لنادي الشباب السعودي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة الليوث في الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة نادي الشباب للتوقيع مع البرتغالي جوزيه مورينيو بعد رحيله عن تدريب روما الإيطالي مؤخرا، ليخلف الكرواتي إيجور بيسكان في القيادة الفنية للفريق الشبابي.

ووفقا لمصادر صحيفة الجزيرة السعودية، فإن نادي الشباب اجتمع بالفعل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث عقد الاجتماع معه المدير الرياضي للنادي، دومينيكو تيتي.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع مع مورينيو صاحب ال60 عاما، مناقشة العديد من التفاصيل، وتم إرسال كافة المتطلبات للجنة الاستقطابات، ومازال الشباب ينتظر الرد.

يذكر أن تقارير صحفية أخرى كشفت أن مورينيو سيجتمع مع أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، الأسبوع المقبل لمناقشة إمكانية قيادة الفريق.