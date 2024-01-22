عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضرورة| الشباب السعودى يكثف مفاوضاته للتعاقد مع مورينيو

مورينيو
مورينيو

كشفت تقارير صحفية سعودية، مستجدات التعاقد المحتمل لنادي الشباب السعودي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة الليوث في الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة نادي الشباب للتوقيع مع البرتغالي جوزيه مورينيو بعد رحيله عن تدريب روما الإيطالي مؤخرا، ليخلف الكرواتي إيجور بيسكان في القيادة الفنية للفريق الشبابي.

ووفقا لمصادر صحيفة الجزيرة السعودية، فإن نادي الشباب اجتمع بالفعل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث عقد الاجتماع معه المدير الرياضي للنادي، دومينيكو تيتي.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع مع مورينيو صاحب ال60 عاما، مناقشة العديد من التفاصيل، وتم إرسال كافة المتطلبات للجنة الاستقطابات، ومازال الشباب ينتظر الرد.

يذكر أن تقارير صحفية أخرى كشفت أن مورينيو سيجتمع مع أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، الأسبوع المقبل لمناقشة إمكانية قيادة الفريق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

الفريق أسامة ربيع: ترسانات الهيئة جاهزة للتعامل مع أعطال السفن العابرة

موضوعات متعلقة

50 مليون يورو| مانشستر يونايتد يحاول التخلص من لاعبه ببيعه للدوري السعودي

مباراة صعبة.. مدرب غينيا الاستوائية: كوت ديفوار ستضغط للفوز وتصدر المجموعة

كمال درويش : بطولة الوحدة الودية تجربة رائعة للزمالك أتمنى تكرارها

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لودية الأخدود السعودي

رسالة عاجلة من الخطيب للاعبي الأهلي بسبب معسكر الإمارات

ننشر التصريحات الكاملة لمدرب ليفربول حول مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب الفراعنة

هذه كرة القدم.. ماني يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد إصابته| شاهد

أمم إفريقيا| التعادل 1-1 يحسم مواجهة تونس ومالي

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد حماس

عقوبات قاسية|بيان عاجل من النيابة العامة السعودية بشأن محتوى الإنترنت في المملكة

شاهدته بأحضان قريبته.. ريهام تطلب الخلع: زوجي خانني 10 مرات

وكالة الأنباء الصومالية تبرز تعهد الرئيس السيسي بدعم الصومال ضد أي تهديد

بسبب فيديو المطبخ.. قرار قضائي عاجل بشأن كروان مشاكل

مجهول يطعن 11 شخصا بسكين في شوارع إسطنبول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الذرة؟

سهلة جدا.. طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط

بيع أسنان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في مزاد علني.. تفاصيل وصور

كإنها بنتها.. صور إلهام شاهين مع ابنة شقيقتها| شاهد

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ