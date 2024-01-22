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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منى زكي توجه رسالة لفريق عمل الرحلة "404"

منى زكي
منى زكي

مع طرح بوسترات الشخصيات التي تشارك في فيلم رحلة 404، قامت مني زكي بكتابة رسالة شكر لكل فريق العمل على حسابها الخاص على انستجرام وجاء نصها "أحب أوجه الشكر لفريق فيلم “رحلة 404” الرائع اللي استمتعت جدا بالتعاون معاهم.. أنا حقيقي حبيت تجربتنا سوا، واستمتعت بيكم ومعاكم وبمواهبكم الجبارة اللي أضافت لي وأضافت للفيلم ككل".


وأضافت " شكرا لزميلي النجم محمد فراج صاحب الموهبة الكبيرة، واللي قدمنا سوا أعمال ناجحة قبل كده، ويارب الفيلم ده كمان يكون له نفس الحظ من نجاحنا المشترك.. وأيضاً زميلي العزيز محمد ممدوح (تايسون) اللي بحب وبحترم فنة وموهبته لأقصى درجة، ووجوده كضيف شرف في الفيلم كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي، وطبعا النجم الكبير والممثل اللي دايما بنستمتع بحضوره خالد الصاوي".


كما كتبت "وطبعا الممثلة الرائعة شيرين رضا اللي نورت الفيلم بجد والمتميز للغاية محمد علاء.. وأكيد كل الشكر للسينارست الموهوب محمد رجاء اللي كتب نص حقيقي مختلف وإنساني و بابداع حقيقي، وأولا وأخرا شكرا للأستاذ المخرج هاني خليفة على مجهوده وإيمانه بالمشروع وتوجيهاته ورؤيته المهمة دايما".
https://www.instagram.com/p/C2aGYZmoWKl/?img_index=1

منى زكى الرحلة 404

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