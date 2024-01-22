البنك الزراعي: نمول صغار المزارعين والمربين لتشجيعهم على تربية الأبقار عالية الإنتاجية|فيديو

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إنه يتم مساعدة العملاء في كل المحافظات في دراسة جدوى المشروعات واستخراج الأوراق وبداية مشروع حقيقي.

وأضاف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "نقدم تمويلات للمشروعات متناهية الصغر بفائدة متناقصة 14%".

وأشار: "تم ضخ 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية خلال عام 2023"، مؤكدا: "هناك حرص كبير من البنك الزراعي المصري على تمويل صغار المزارعين والمربين لتشجيعهم على تربية الأبقار المحسنة وراثياً عالية الانتاجية".

