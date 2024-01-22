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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير تعليم الجيزة يتفقد لجنة مستشفى 57357 وينقل للطلاب رسالة تقدير من الوزير

صدى البلد

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة، في اليوم الرابع لامتحانات الشهادة الإعدادية بتكليف من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وأحمد راشد محافظ الجيزة ، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بطلاب تعليم الجيزة داخل مستشفى (57357) التي تضم 5 طلاب بإدارات" العمرانية ،الهرم، أطفيح ، بولاق الدكرور" التعليمية من المحتجزين للعلاج بالمستشفي، ومتابعة محافظات إسكندرية والدقهلية والفيوم والقليوبية وكفر الشيخ والإسماعيلية.

 


ونقل سلومة رسالة حب وتقدير من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي إلى الطلاب المرضى الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفي حيث تواصل الوزير هاتفيا مع الطلاب متمنيا لهم التوفيق والنجاح والشفاء العاجل.


والتقى مدير تعليم الجيزة بالطلاب واطمأن على أدائهم امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية بسهولة ويسر، وأن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر ولم تخرج من الكتاب المدرسي ولم ترد أي شكاوى.


وأصدر تعليمات إلى الملاحظين بتوفير الجو الهادئ للطلاب بما يسهم في أداء الامتحان بهدوء بعيدًا عن أي توتر أو قلق، موجهًا المسئولين بالإدارات التعليمية ومديري العموم بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والدعم المعنوي طوال فترة تواجدهم بالمستشفى حتى خروجهم.


كما قام سلومة بتقديم هدايا للطلاب تَحفيزًا لهم ومتمنيًا التوفيق والنجاح والشفاء العاجل، كما كرم طارق محمد عبد الله المشرف على الطلاب بالمستشفى.


رافق وكيل الوزارة المستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالجيزة، سحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية، نادر يوسف الصديق مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

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