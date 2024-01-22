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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الفلسطيني يناقش مع نظيره القبرصي إنشاء "ممر مائي" لمساعدات غزة

صدى البلد

التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين بنظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، في العاصمة البلجيكية بروكسل وبحثا خلال اللقاء عددا من الملفات أبرزها تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى جانب الممر المائي القبرصي إلى غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن لقاء المالكي وكومبوس، ناقش الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والفكرة الأولية لإنشاء ممر مائي لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأكد كومبوس، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن قبرص لن تقبل بأي تغيير على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وموقفها الملتزم بالقانون الدولي والمعارض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة، أو للتغيير بما توافق عليه دولياً فيما يخص إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار كومبوس إلى تصريحات قبرص فيما يخص دعمها لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع، كما أوضح موقف قبرص من الفكرة الأولية لإنشاء ممر مائي لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية بكميات أكبر إلى القطاع، حيث سيتم التداول والاتفاق حول هذه الفكرة مع الجانب الفلسطيني قبل أي إجراءات تنفيذية.

كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أكد في الثاني من يناير الجاري، رفضه الكامل للممر المائي الذي تتحدث عنه قبرص تحت شعار نقل المساعدات إلى قطاع غزة.

وأبدى رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقائه القنصل اليوناني العام لدى فلسطين ديمتريوس أنجيلوسوبولوس في رام الله، تخوفه من أن تكون البواخر لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني لخارج قطاع غزة.

وزير الخارجية الفلسطيني الممر المائي الممر المائي القبرصي رياض المالكي كونستانتينوس كومبوس

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