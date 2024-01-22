ضخ استثمارات كبيرة في مصر|ماذا دار في محادثات وزير الخارجية مع مسئولي الاتحاد الأوروبي

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ضخ الاستثمارات في مصر.. اجتمع سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الاثنين في بروكسل، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس المشاركة المصري الأوروبي، وذلك بحضور جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.

وكشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله حول مجمل العلاقات التي تجمع بين الجانبين، والمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله.

العلاقات المصرية الأوروبية

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، على عمق وخصوصية العلاقات المصرية الأوروبية، والتي تشمل أوجهًا متعددة سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية، وأشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، والذي انعكس في وتيرة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوي من الجانبين.

وأكد شكري، علي أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي كمكون أساسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن، معربًا عن التطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات الوثيقة.

ضخ الاستثمارات في مصر

ودعا وزير الخارجية الجانب الأوروبي، إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر للاستفادة من عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد، والتي تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة والخدمات وسلاسل التوريد.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لمشاركة فعالة وكبيرة من جانب الشركات الأوروبية، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري.

وزير الخارجية ومفوض الاتحاد الأوروبي

والتقي سامح شكري، وزير الخارجية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بباولو جينتلونى، المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية، وتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في عدد من القطاعات الهامة التي تمثل أولوية للجانبين.

وتطرق شكري في الحديث إلي الطاقة المتجددة والنظيفة، والاستعدادات لعقد المؤتمر القومي للاستثمار خلال العام الجاري، وأكد وزير الخارجية على أهمية المساهمة الفاعلة من الدول الصناعية وفى مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي في تحمل العبء الاقتصادي لتداعيات تغير المناخ ودعم مصر والدول النامية في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية.

إطلاق الشراكة الشاملة مع مصر

كما التقى سامح شكري، بمارجريتس سكيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي، لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية، وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية علي إجماع وإدراك مؤسسات الاتحاد الأوروبي لأهمية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، على حرص المفوضية الأوروبية على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات ذات الصلة بإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما سينعكس إيجابيًا وبشكل ملموس على كافة مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين.

التصدي للهجرة غير الشرعية

واستعرض وزير الخارجية، الجهود الناجحة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي أسهمت في وقف كافة مراكب الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا من مصر منذ سبتمبر 2016.

فضلاً عن استضافة مصر لأكثر من 9 ملايين أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر، وجهودها الحثيثة لدمج اللاجئين والمهاجرين، وتقديم كافة الخدمات لهم على الرغم من حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر جراء الأزمات المتلاحقة سواء العالمية أو الإقليمية.

تهجير الفلسطينيين

كما التقى سامح شكري وزير الخارجية، بزافيير بيتل نائب رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج الكبرى، وأشار شكري إلي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لوكسمبورج، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة استثمارات شركات لوكسمبورج في السوق المصري.

واطلع وزير خارجية لوكسمبورج، على القراءة المصرية للموقف الحالي من قطاع غزة، واستعرض الوزير سامح شكري محددات الموقف المصري تجاه الأزمة ونتائج الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف من أجل الوصول للوقف الفوري لإطلاق النار.

وأكد الوزير شكري، علي الرفض الكامل للدعاوى التي طُرحت في بعض الأروقة الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، منوهًا بأهمية عدم التعامل مع الحرب الحالية على اعتبار أنها بدأت في ٧ أكتوبر الماضي، حيث أن الأمر يرتبط بسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المُحتلة.

تعاون استثماري بين مصر وبلغاريا

وعقد وزير الخارجية سامح شكري، اجتماعًا مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا "ماريا جابرييل"، وقاما ببحث تعزيز فرص التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة فى قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة، وكذا العمل على جذب الاستثمارات والاستفادة من فرص التصنيع المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.

وأكد شكري، على ضرورة التعاون لتحقيق الرؤية المشتركة لأن تصبح مصر مركزًا لانطلاق الشركات والتجارة البلغارية إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن تصبح بلغاريا مركزاً لتوجه الصادرات المصرية نحو الاتحاد الأوروبى، وقاعدة لوجستية وتخزينية فى منطقة جنوب شرق أوروبا والبلقان.