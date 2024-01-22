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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من شركة فلاي بغداد للطيران ردا على العقوبات الأمريكية

شركة فلاي بغداد للطيران
شركة فلاي بغداد للطيران

علقت شركة فلاي بغداد للطيران في العراق، على العقوبات التي فرضتها عليها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مساعدتها للحرس الثوري الإيراني ومليشيات حزب الله في العراق.

وقالت شركة فلاي بغداد للطيران في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إنها تندد بعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية عليها وتقول إنها لا تستند إلى أدلة مادية.

وأضافت الشركة العراقية في بيانها، أنها تفاجأت بقرار الولايات المتحدة، حيث اطلعت على نسخة من القرار عبر وسائل الإعلام.

https://x.com/flybaghdad_/status/1749486695240573434?s=20

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على شركة الطيران العراقية فلاي بغداد ومديرها التنفيذي لتعاونها مع الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج 3 قادة ومؤيدين لواحدة من الميليشيات الرئيسية المتحالفة مع إيران في الحرس الثوري الإيراني في العراق، وهي كتائب حزب الله، بالإضافة إلى شركة تقوم بنقل وغسل الأموال لصالحها.

ووفقا للوزارة، فقد دعمت شركة الطيران العراقية فلاي بغداد عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه من خلال توصيل العتاد والأفراد في جميع أنحاء المنطقة. 

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