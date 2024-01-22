لمساعدة الحرس الثوري.. واشنطن تفرض عقوبات على شركة طيران عراقية و4 شخصيات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على شركة الطيران العراقية فلاي بغداد ومديرها التنفيذي لتعاونها مع الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج 3 قادة ومؤيدين لواحدة من الميليشيات الرئيسية المتحالفة مع إيران في الحرس الثوري الإيراني في العراق، وهي كتائب حزب الله، بالإضافة إلى شركة تقوم بنقل وغسل الأموال لصالحها.

ووفقا للوزارة، فقد دعمت شركة الطيران العراقية فلاي بغداد عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه من خلال توصيل العتاد والأفراد في جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت أنه تم فرض العقوبات على شركة فلاي بغداد لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه تم فرض عقوبات أيضا علي بشير عبد الكاظم علوان الشباني هو الرئيس التنفيذي لشركة فلاي بغداد.

وأضافت الوزارة أنه تم فرض عقوبات أيضا على كلا من:

حسين مؤنس العبودي، المعروف علناً باسم حسين مؤنس، هو عضو بارز في كتائب حزب الله ويشغل حالياً منصب رئيس حزب كتائب حقوق السياسي.

رياض علي حسين العزاوي (العزاوي) هو متخصص في المركبات الجوية بدون طيار، ومهندس في مديرية المعدات الفنية التابعة للجنة الحشد الشعبي والتي يرأسها كتائب حزب الله السابق المصنفة على لائحة الإرهاب الأمريكية.

صلاح مهدي هانتوش المكصوصي (المكسوسى).

عوقد محسن فرج الحميداوي (عقاد الحميداوي)، الأخ الأصغر للأمين العام لكتائب حزب الله المعينة من قبل الولايات المتحدة أحمد الحميداوي، يدير أعمال حزب الله وجوانب المحفظة المالية لكتائب حزب الله.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإنه يتم إدراج حسين مؤنس والعزاوي وعقاد الحميداوي وفقًا للأمر التنفيذي 13224، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى حزب الله في العراق أو دعمًا له.