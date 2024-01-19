العراق.. حريق ضخم في العتبة العباسية المقدسة

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن حريقا ضخما التهم مجمع الكليني التابع للعتبة العباسية المقدسة في محافظة كربلاء.

وتمثّل ذكرى الأربعين إحدى أكبر التجمّعات الدينية في العالم، يحيي خلالها المسلمون الشيعة الذين يشكّلون أكثرية في العراق ذكرى يوم الأربعين على مقتل الإمام الحسين في واقعة الطف عام 680 ميلادي.

وتستقبل العتبة العباسية بالعراق ، ملايين الأشخاص من زائري أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء المقدسة حيث بلغ عددهم العام الماضي 22،019،146 زائر».

وشكّل الإيرانيون غالبية بين الأجانب، مع مشاركة أربعة ملايين إيراني في إحياء الذكرى.

