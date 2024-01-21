عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست: الولايات المتحدة تستعد لحملة طويلة ضد الحوثيين

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها، صباح اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تستعد لحملة طويلة ضد الحوثيين في اليمن.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة إن استراتيجية واشنطن تتمثل في تقويض القدرات العسكرية للحوثيين بما يكفي لتقليص قدرتهم على منع حركة السفن في البحر الأحمر.

البيت الأبيض يؤكد تزايد الضربات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن

البحرية الأمريكية تستهدف منصات إطلاق صواريخ الحوثيين للمرة السادسة

وأضاف المسؤول للصحيفة: "لدينا رؤية واضحة حول هوية الحوثيين ونظرتهم للعالم".

وتابع:"لسنا متأكدين من أنهم سيوقفون النشاط المضاد للسفن على الفور، لكننا نحاول بالتأكيد تدمير قدراتهم".

وأشار المسؤول إلى أن الحوثيين حتى اليوم يتلقون المساعدة والتوجيه من إيران.

وقال مسؤولون أمريكيون آخرون للصحيفة إنهم لا يتوقعون أن تستمر العملية سنوات مثل الحروب الأخرى في العراق أو أفغانستان، لكنهم أقروا بأنه لا يوجد حاليا تاريخ انتهاء أو تقدير لموعد انتهاء العملية.

وقال مصدر دبلوماسي للصحيفة: "نحن لا نحاول هزيمة الحوثيين وليس لدينا رغبة في غزو اليمن".

وأضاف "الرغبة هي تقليل قدرتهم على مواصلة الهجمات وهذا ينطوي على تدمير بنيتهم ​​التحتية".

الولايات المتحدة الحوثيين اليمن القدرات العسكرية للحوثيين البحر الأحمر ايران هزيمة الحوثيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي السعيد: حسام حسن مديرًا فنيًا لـ الزمالك

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ترشيحاتنا

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في اشتباكات بغزة

إسرائيليون لـ نتنياهو: هزمنا في 7 أكتوبر ولم يعد أمامنا سوى الاستسلام

هينزل تاني|مفاجأة غير متوقعة بشأن الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

رحلة طبية كانت في طريقها لموسكو.. تفاصيل جديدة بشأن الطائرة المحطمة في أفغانستان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أجرأ إطلالات الفنانات بحفل joy awords

سعر خرافي وصادم.. فستان مني زكي يثير جدل الجمهور بالسوشيال ميديا

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

تريند خطير على TikTok يروع السكان في أمريكا.. ماذا يحدث؟

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لمظاهرات حاشدة في تل أبيب.. وهذه مطالبهم| شاهد

حبس الجميع.. القبض على حمو بيكا و فرقته أثناء غنائه في مكان شهير

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ