واشنطن بوست: الولايات المتحدة تستعد لحملة طويلة ضد الحوثيين

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها، صباح اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تستعد لحملة طويلة ضد الحوثيين في اليمن.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة إن استراتيجية واشنطن تتمثل في تقويض القدرات العسكرية للحوثيين بما يكفي لتقليص قدرتهم على منع حركة السفن في البحر الأحمر.

وأضاف المسؤول للصحيفة: "لدينا رؤية واضحة حول هوية الحوثيين ونظرتهم للعالم".

وتابع:"لسنا متأكدين من أنهم سيوقفون النشاط المضاد للسفن على الفور، لكننا نحاول بالتأكيد تدمير قدراتهم".

وأشار المسؤول إلى أن الحوثيين حتى اليوم يتلقون المساعدة والتوجيه من إيران.

وقال مسؤولون أمريكيون آخرون للصحيفة إنهم لا يتوقعون أن تستمر العملية سنوات مثل الحروب الأخرى في العراق أو أفغانستان، لكنهم أقروا بأنه لا يوجد حاليا تاريخ انتهاء أو تقدير لموعد انتهاء العملية.

وقال مصدر دبلوماسي للصحيفة: "نحن لا نحاول هزيمة الحوثيين وليس لدينا رغبة في غزو اليمن".

وأضاف "الرغبة هي تقليل قدرتهم على مواصلة الهجمات وهذا ينطوي على تدمير بنيتهم ​​التحتية".