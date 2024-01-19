البحرية الأمريكية تستهدف منصات إطلاق صواريخ الحوثيين للمرة السادسة

شنت الطائرات المقاتلة التابعة للبحرية الأمريكية غارات جوية على مواقع الحوثيين، واستهدفت على وجه التحديد قاذفات صواريخ مضادة للسفن كانت جاهزة للإطلاق. وهذه هي الضربة السادسة من نوعها في الأيام الأخيرة، حيث نفذت أحدث عملية بطائرات من طراز F/A-18 وفقل لاثنين من المسؤولين الأمريكيين رفضا كشف هويتهما للأسوشيتد برس والمطلعون على الأنشطة العسكرية المستمرة.

أقر الرئيس جو بايدن بالتحديات المستمرة التي تشكلها هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، على الرغم من عمليات القصف السابقة، بما في ذلك مجموعة كبيرة من الضربات التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية في 12 يناير. وكشف المسؤولون أن الضربات الأخيرة تهدف إلى منع إطلاق الحوثيين للصواريخ. وكانت ردًا على التعطيل المستمر للشحن العالمي الذي سببته الجماعة.

على الرغم من الضربات الانتقامية، لا تزال هجمات الحوثيين على السفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن مستمرة، حيث أظهر الجيش الأمريكي قدرة متزايدة على مراقبة أنشطة الحوثيين في اليمن واكتشافها والرد عليها. وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن هذه الضربات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا.