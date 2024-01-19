البيت الأبيض يؤكد تزايد الضربات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن

أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات إضافية ضد قوات الحوثيين في اليمن.

تأتي هذه الأعمال العسكرية في إطار الجهود المستمرة لمعالجة الوضع الأمني في المنطقة وتحييد التهديدات الحوثية.

كانت إدارة بايدن صريحة بشأن التزامها بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي والتصدي للتحديات التي يفرضها الحوثيون. وأكد كيربي أن هذه الضربات هي رد على التهديد المستمر الذي تشكله قوات الحوثيين، وخاصة هجماتهم على السفن في البحر الأحمر والتي عطلت الشحن العالمي.

تسلط الضربات الأمريكية ضد قوات الحوثي الضوء على التحديات التي تواجهها إدارة بايدن في التعامل مع تعقيدات الوضع اليمني والتوترات الإقليمية الأوسع. وتواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها وشركائها لمعالجة المخاوف الأمنية وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

في استمرار للعمليات العسكرية في اليمن، شنت الطائرات المقاتلة التابعة للبحرية الأمريكية غارات جوية على مواقع الحوثيين، واستهدفت على وجه التحديد قاذفات صواريخ مضادة للسفن كانت جاهزة للإطلاق. وهذه هي الضربة السادسة من نوعها في الأيام الأخيرة، حيث نفذت أحدث عملية بطائرات من طراز F/A-18 وفقل لاثنين من المسؤولين الأمريكيين رفضوا كشف هويتهم للأسوشيتد برس والمطلعين على الأنشطة العسكرية المستمرة.