تحديث ساعة يوم القيامة غدا.. ما رمزيتها وكيف تعمل؟

تشهد ساعة يوم القيامة، غدًا الثلاثاء، تحديثا في الساعة 3 مساءً بتوقيت جرينتش، و5 مساء بتوقيت مصر، في حدث يتم بثه مباشرة أمام العالم، فما قصتها ورمزيتها وكيف تعمل مع احتدام حرب إسرائيل على غزة، وعدم ظهور أي علامة على انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، واستمرار الكوارث المناخية.

ساعة يوم القيامة هي ساعة رمزية تقترب من منتصف الليل لتعكس الكوارث العالمية التي تتسبب بها البشرية لعام 2024 استناداً لما حدث في 2023 علمًا بأن الساعة حددت بالثواني عند منتصف الليل عام 1947، وضبطت العام الماضي على 90 ثانية حتى منتصف الليل.

كيف تعمل ساعة يوم القيامة؟

إذا تقدمت ساعة يوم القيامة التي يتم تحديثها بناء على مدى اقتراب العالم من الإبادة الكاملة للبشرية واقتربت من منتصف الليل مقارنة بالزمن المضبوط العام السابق فهذا يشير إلى أن البشرية اقتربت من تدمير نفسها.

وإذا تحركت الساعة إلى الوراء، بعيداً عن منتصف الليل، فهذا يشير إلى أن البشرية قللت من مخاطر الكارثة العالمية في الأشهر الـ 12 الماضية.

يذكر أنه في بعض السنوات لا يتم تحريك عقارب الساعة على الإطلاق، كما كان الحال في عامي 2021 و2022 ما يشير إلى أن الوضع العالمي لم يتغير.

وظبط ساعة نهاية العالم “ نشرة علماء الذرة” وهي منظمة غير ربحية مقرها في ولاية شيكاغو الأمريكية.

ومن بين المتحدثين في هذا الحدث الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «Bulletin»، راشيل برونسون، ومدرس العلوم، بيل ناي، المعروف في الولايات المتحدة بتجاربه الغريبة.

ويعود تاريخ ساعة يوم القيامة إلى يونيو 1947، عندما تم تعيين الفنان الأمريكي مارتيل لانجسدورف، لتصميم غلاف جديد لنشرة مجلة علماء الذرة.

تاريخ ساعة يوم القيامة

ومن خلال صورة لافتة للنظر على الغلاف، كانت المنظمة تأمل تخويف المسؤولين ودفعهم إلى العقلانية، وسط خوف عام من الحرب الذرية والأسلحة النووية، بعد عامين فقط، من انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفقاً لما ذكره يوجين رابينوفيتش، المحرر الأول للمجلة.

وفي عام 2023، تم ضبط العقارب على أقرب نقطة لها على الإطلاق، من منتصف الليل 90 ثانية، حيث دخلت البشرية وقت خطر غير مسبوق، بسبب الحرب في أوكرانيا، وتهديد روسيا باستخدام الأسلحة النووية ضد حلفاء أوكرانيا.

وتغيرت الساعة على مدار الـ 75 عاماً الماضية حيث حددت عامي 1947 و1948 عند 7 دقائق، وبلغت ذروتها عامي 1991-1994، 17 دقيقة ووصلت إلى 90 ثانية العام الماضي.

وسيتم بث الحدث مباشرة على قناة وموقع نشرة علماء الذرة على اليوتيوب.

ساعة يوم القيامة

من يقرر وقت ساعة يوم القيامة؟

بعد وقت قصير من إنشائها لأول مرة، قرر محرر النشرة، يوجين رابينوفيتش ما إذا كان ينبغي تحريك اليدين أم لا.

وكان رابينوفيتش عالماً، يجيد اللغة الروسية، ورائداً في المحادثات حول نزع السلاح النووي، أي أنه كان في مناقشات متكررة مع العلماء والخبراء في جميع أنحاء العالم.

وبعد النظر في المناقشات، سيقرر ما إذا كان ينبغي تحريك الساعة إلى الأمام أو إلى الخلف، على الأقل في العقود القليلة الأولى من وجود الساعة.

وعندما توفي في عام 1973، تولى مجلس العلوم والأمن التابع للنشرة مهامه، والذي كان يتألف من خبراء في التكنولوجيا النووية وعلوم المناخ.

وقد شمل ذلك 13 من الحائزين على جائزة نوبل على مر السنين.

وتجتمع اللجنة مرتين سنويًا لمناقشة الأحداث العالمية الجارية، مثل الحرب في أوكرانيا، وما إذا كان تغيير الساعة ضروريًا.

ساعة يوم القيامة

هل ستصل ساعة القيامة إلى منتصف الليل في عام 2024؟

عندما يتم تحديثها غدًا، لن تصل الساعة إلى منتصف الليل، لأن هذا يعني أن البشرية على وشك الإبادة الكاملة وتدمير الذات.

ومع ذلك، فمن المحتمل جدًا أن تتحرك الأيدي إلى الأمام، مع الأخذ في الاعتبار الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس وحقيقة أن الحرب على أوكرانيا لم تنته بعد.

وفي عام 2007، بدأت النشرة بإدراج الاضطرابات الكارثية الناجمة عن تغير المناخ في مداولاتها.

ومن المرجح أن يلعب المناخ دوراً في القرارات هذا العام، حيث حذر العلماء مراراً وتكراراً خلال الأشهر الـ 12 الماضية من تكاليف ارتفاع درجة حرارة العالم.

ساعة يوم القيامة

ما مدى اقتراب الساعة من منتصف الليل خلال الـ 75 عامًا الماضية؟



كلما اقتربت ساعة القيامة من منتصف الليل، اقتربت البشرية من الفناء.

وهكذا تغيرت على مر السنين:

1947 - 1948: 7 دقائق

1949-52: 3 دقائق

1953-59: دقيقتان

1960-62: 7 دقائق

1963-1967: 12 دقيقة

1968: 7 دقائق

1969-1971: 10 دقائق

1972-1973: 12 دقيقة

1974-1979: 9 دقائق

1980: 7 دقائق

1981-83: 4 دقائق

1984-87: 3 دقائق

1988-89: 6 دقائق

1990: 10 دقائق

1991-1994: 17 دقيقة

1995-1997: 14 دقيقة

1998-2001: 9 دقائق

2002-06: 7 دقائق

2007-09: 5 دقائق

2010-11: 6 دقائق

2012-14: 5 دقائق

2015-16: 3 دقائق

2017: 2.5 دقيقة

2018-19: دقيقتان

2020-22: 100 ثانية

2023: 90 ثانية