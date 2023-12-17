قبل بداية 2024.. إليك كوارث اقتراب «ساعة يوم القيامة»|تهديدات من صنع الإنسان

مع قرب بداية عام 2024، يفكر الكثير منا فيما يخبئه العام الجديد، ووفقًا لساعة يوم القيامة التي تنذر بكوارث مرعبة عند اقترابها من منتصف الليل.

في يناير من العام الحالي 2023، اقتربت ساعة يوم القيامة من منتصف الليل بفاصل 90 ثانية فقط، وهي النقطة الأقرب على الإطلاق منذ نشأتها عام 1947 على يد منظمة "نشرة علماء الذرة" التي تقع في مدينة شيكاغو الأمريكية.

دمار شامل

صممت ساعة يوم القيامة لإظهار مدى قرب البشرية من الكارثة العالمية التي تسببها التقنيات التي من صنع الإنسان. ويمثل "منتصف الليل" اللحظة التي ستصبح فيها الأرض غير صالحة للسكن للبشرية بأكملها.

قبل يناير من هذا العام، كان الرقم القياسي السابق هو 100 ثانية حتى منتصف الليل لمدة عامين. وكان الوقت الأبعد من منتصف الليل لها هو 17 دقيقة في عام 1991.

تهديدات من صنع الإنسان

وعندما تم ضبط الساعة على 90 ثانية في شهر يناير من هذا العام، أكدت رئيسة نشرة علماء الذرة راشيل برونسون أن الوقت في ساعة يوم القيامة يمثل حكم كبار خبراء العلوم والأمن حول التهديد الذي يتعرض له الوجود البشري من الإبادة الكاملة له عن طريق التهديدات التي من صنع الإنسان مثل الحرب النووية والتغير المناخي والأمراض الوبائية وغيرها.

عادةً ما يتم تعديل عقارب ساعة يوم القيامة وفقَا للمخاطر التي تحيط بالبشرية في شهر يناير من كل عام. لذلك، لن يمر كثير من الوقت لمعرفة ما تتطلع إليه هذه الساعة في عام 2024!