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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: تقرير الحوثيين بشأن استهداف سفينة أمريكية كاذب

أرشيفية
أرشيفية

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن تقرير جماعة الحوثيين في اليمن عن هجوم ناجح على سفينة أمريكية كاذب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، يحيى سريع، أنه تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية ( أوشن جاز OCEAN JAZZ ) في خليج عدن بالبحر الأحمر، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة.

وقال المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن جماعة الحوثي تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.

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بصواريخ بحرية.. الحوثيون: استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن |تفاصيل

وأكد سريع على الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف العدوانِ ورفع الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

اليمن الحوثيين

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