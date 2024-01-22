ميليشيات الحوثي تعلن استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن |تفاصيل

أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات أنصار الله "الحوثيين"، يحيى سريع، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية ( أوشن جاز OCEAN JAZZ ) في خليج عدن في البحر الأحمر، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة.

قال المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن جماعة الحوثي تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.

وأكد سريع على الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف العدوانِ ورفع الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار المتحدث العسكري، إلى الحوثيين مستمرين في الرد على أي اعتداء أمريكي أو بريطاني، وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد في البحرين الأحمر والعربي.