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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. محمد صلاح في المدرجات لمؤازرة منتخب مصر

صدى البلد

نشر الاعلامي محمد فاروق صورة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وهو في المدرجات لمؤازرة منتخب مصر في مباراة كاب فيردي .

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" محمد صلاح يؤازر منتخب مصر أمام كاب فيردي".


أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفريق في مباراته أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وجاء كالتالي :
محمد الشناوي
محمد هاني
محمد عبد المنعم 
أحمد حجازي
أحمد فتوح
مروان عطية
حمدي فتحي
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
عمر مرموش
مصطفى محمد.

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