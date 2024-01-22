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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشاعر أحمد الشهاوي: الثقافة المصرية عريقة وتؤثر فى المواطن

الشهاوي
الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن الثقافة المصرية قديمة عريقة ومازال تؤثر في المصري إلى يومنا هذا، مشيدًا باحتفاء معرض القاهرة الدولي للكتاب بالمفكر المصري الراحل سليم حسن في النسخة الجديدة.
 

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وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة المصرية العامة للكتاب ستعيد ما كتب، حيث سبق لمكتبة الأسرة أن نشرت كتاباته، ولم تعد متاحة أمام الأجيال الجديدة.

وتابع: "لابد أن أوفر للمصري الحديث والأجيال الجديدة الكتب القديمة وإعادة طباعتها مرة أخرى، وبخاصة إذا تحدثنا عن الأدب المصري القديم، فهناك كتابان جزء أول وثانٍ لسليم حسن، بينما هناك عدد من الكتب التي صدرت في مصر من الإنجليزية أو الألمانية عن مصر إلى اللغة العربية كتبها الأوروبيون، أي أن المنتج المصري والعربي تراجع".

الشهاوى أحمد الشهاوي الأجيال الجديدة إكسترا نيوز الإعلامي محمد الباز الهيئة المصرية

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