تموين الإسكندرية: تحرير 25 محضر مخالفة متنوعة وضبط أغذية منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات موسعة على المخابز والأسواق أسفرت عن تحرير 25 محضر مخالفة متنوعة.

في نطاق إدارة العجمي، أسفرت الحملات عن تحرير 15 محضرا ضد التجار المخالفين، شملت إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش لأحد المخابز، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية.



كما تم التحفظ على 490 عبوة كريم بشرة منتهية الصلاحية، وإعدام 20 جوال علف يزن الجوال الواحد 20 كيلو جراما منتهي الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وفي نطاق إدارة تموين شرق، أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر وحيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر مع مصادرة 530 علبة سجائر متنوعة، وشملت المحاضر أيضا عدم حمل شهادات صحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وتأتي الحملات الرقابية تنفيذا لتعليمات وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس أحمد إبراهيم بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.