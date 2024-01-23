أمم إفريقيا| رد فعل محمد صلاح على تأهل منتخب مصر لدور الـ16

أظهرت كاميرات مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر، رد فعل محمد صلاح نجم منتخب مصر، بعد إحراز مصطفى محمد الهدف الثاني للمنتخب في مرمى منتخب كاب فيردي، وانتهاء المباراة بالتعادل 2-2 والتأهل لدور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا كثاني المجموعة الثانية.

وأظهرت الكاميرات رد فعل محمد صلاح عقب الهدف، حيث غمرته الفرحة الكبيرة بذلك التأهل والابتسامة الكبيرة على وجهه.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفريق في مباراته أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وجاء كالتالي :

محمد الشناوي

محمد هاني

محمد عبد المنعم

أحمد حجازي

أحمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

عمر مرموش

مصطفى محمد.

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