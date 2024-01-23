محافظ أسيوط يفتتح معرض وسط الصعيد الزراعي.. صور

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، معرض " وسط الصعيد الزراعى " والذى يقام يومى 22 و23 يناير 2024 بمحافظة أسيوط ، ويضم اكبر تجمع للشركات والمنتجات الزراعية وشبكات الرى والتقاوى والاسمدة والبذور والشتلات ، جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ، وداليا تادرس مدير عام فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وماهر خضيرى المشرف على معرض وسط الصعيد الزراعى والعشرات من الشركات الزراعية والعارضين لمنتجات الاعلاف والاسمدة والشتلات الزراعية وشبكات الرى والطاقة الشمية .



وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه اقسام المعرض والخاصة بمنتجات الاسمدة واقسام شركات مستلزمات المزارع وشبكات الرى والطاقة الشمسية وقسم الاعلاف والتقاوى والشتلات الزراعية وكمبوست واسمدة عضوية ومشاتل فواكه وخضر وتمويل مشروعات وقروض ميسرة بالاضافة الى توفير فسائل نخيل برحى ومجدول وذلك باسعار ارخص من مثيلاتها فى الاسواق الخارجية .



كما تفقد المحافظ قسم منتجات هيئة تنمية الصعيد واستمع الى شرح من مدير فرع الهيئة باسيوط والتى استعرضت مشروعات الهيئة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى وشاهد المحافظ بعض المنتجات من البلح ومنتجات الالبان وشاهد بعض الاخشاب التى تم تصنيعها من المخلفات الزراعية بواسطة مصانع الهيئة بالمحافظات ، كما التقى ببعض الحضور من المزارعين والفلاحين معلنا دعمه الكامل للتمكين الاقتصادى للمزارعين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم الزراعية وفتح اسواق لهم وتكثيف الندوات الارشادية والمعارض لتحقيق اقصى استفادة لهم .



وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل للمزارعين بقرى ومراكز المحافظة وتكثيف أعمال التوعية والندوات الارشادية فضلا عن التوعية بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وفرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى " كمبوست " او علف حيوانى فضلا عن دعمه الكامل للتوسع فى اقامة المعارض الزراعية التى تخدم المزارعين والفلاحين بالمحافظة لافتا الى أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمحافظة ومنها مجمع الصناعات الزراعية بالبدارى والذى تم اعتماد مبلغ 100 مليون جنيه لترفيقه وتوصيل كافة الخدمات له لتعظيم الاستفادة منا لمحاصيل الزراعية التى يتميز بها قرى ومراكز المحافظة منها الرمان والموالح والطماطم والنباتات العطرية .



وكرم محافظ أسيوط على هامش المعرض بعض قيادات مديرية الزراعة وبعض المزارعين والمشاركين في المعرض تقديرًا لجهودهم ومساهماتهم في النهوض بالقطاع الزراعي مناشدًا جميع المزارعين والفلاحين بالمشاركة في فعاليات المعرض للاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة لهم بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاعات الزراعة المختلفة.

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