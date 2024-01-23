بيان أمريكي بريطاني مشترك عن تنفيذ ضربات جديدة ضد 8 أهداف للحوثيين

أعلنت القوات الامريكية والبريطانية المشاركة في قصف اليمن، اليوم الثلاثاء، إن عن توجيه عدة ضربات ضد مواقع للحوثيين في اليمن شملت 8 اهداف، وصفت بالأعنف منذ بدء التصعيد.

ونقلت وسائل اعلام عن مسؤول امريكي قوله: إن قوات أمريكية وبريطانية وقوات حليفة أخرى شنت ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

وأشارت المعلومات الأولية إلى الغارات الأمريكية استهدفت مواقع في تعز والبيضاء وحجة، كما تم استهداف قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء، ومنطقة عطان، ومعسكر الحفا، وغارات على محيط صنعاء.

وأضاف البيان المشترك أن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وشركاؤها ضد جماعة الحوثي في اليمن، تأتي في اطار الرد على الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأكد متحدث الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع شركائها في المنطقة وعلى الساحة الدولية لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها إيران وحلفاؤها

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الضربات الأميركية البريطانية التي تستهدف الحوثيين في اليمن ستستمر ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وشنت جماعة الحوثي عشرات الهجمات على سفن الشحن في البحر الاحمر، في رد على الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما عمدت واشنطن في 18 ديسمبر عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار؛ بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.