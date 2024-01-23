فعلها فورا.. ميزة في جوجل كروم تحميك من الاختراق

مع زيادة وتيرة التهديدات الإلكترونية التي تستهدف مئات الملايين من المستخدمين سواء كانت خروقات للبيانات أو أنواع من البرامج الضارة، أصبح واجبًا على المستخدمين حماية البيانات الخاصة بهم والأجهزة التي يستخدمونها.

ويعد متصفح جوجل كروم هو البوابة الرئيسية لمئات الملايين من المستخدمين عبر الإنترنت، الأمر الذي يجعل فحص أمان المتصفح سواء لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب أو الهواتف الذكية ضرويًا للغاية، عن طريق معرفة ما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بك قد تم اختراقها، أو ما إذا كان متصفحك محدثًا.

وأطلقت جوجل ميزة التحقق من أمان جوجل كروم في عام 2020، ومنذ ذلك الحين، ساعدت المستخدمين على البقاء آمنًا عبر الإنترنت من خلال التحقق بانتظام من كلمات المرور المخترقة والإضافات الضارة والبرامج القديمة، وبحسب موقع SlashGear فإنه يجب تفعيل هذه الميزة على جميع الأجهزة :

تفعيل فحص الأمان على جوجل كروم لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب

افتح Google Chrome جوجل كروم وانقر على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.

اذهب للاعدادات.

انقر على الخصوصية والأمان في شريط الأدوات الموجود على الجانب الأيسر من شاشتك.

انقر فوق الزر الأزرق “تحقق الآن” الموجود في منتصف الشاشة.

تفعيل فحص الأمان على جوجل كروم على نظام التشغيل iOS:

افتح تطبيق Google Chrome جوجل كروم.

اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى السفلية وحدد الإعدادات.

قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق "التحقق من السلامة".

اضغط على “التحقق الآن”.

تفعيل فحص الأمان على جوجل كروم على نظام التشغيل Android أندرويد

افتح Google Chrome جوجل كروم.

اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى وحدد الإعدادات.

قم بالتمرير لأسفل، ثم انقر فوق فحص السلامة.

اضغط على الزر البني "التحقق الآن" الموجود في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

سيقوم كروم بتشغيل فحص الأمان بمجرد النقر أو النقر فوق الزر "التحقق الآن".

سيتم التحقق لمعرفة ما إذا كان Chrome محدثًا، وما إذا كان لديك أي كلمات مرور مخترقة، وما إذا كنت قد قمت بتمكين التصفح الآمن.

سيظهر مثلث أحمر به علامة تعجب بجوار أي قسم يحدد فيه Chrome مشكلة.

يمكنك النقر أو الضغط على الزر المجاور للقسم الذي يحتوي على الاختراق الأمني المحتمل لمزيد من المعلومات.