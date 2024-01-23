تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا رسميا

انتهى دور المجموعات في بعض مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 لتبدأ مرحلة أكثر حماسا بعد التأهل إلى الأدوار الإقصائية وخروج المغلوب.

وفي ذلك التقرير نستعرض لكم المنتخبات التي حسمت تأهلها بصورة رسمية إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

ما المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟

المتأهلين من المجموعة الأولى هم غينيا الاستوائية على رأسها، ومنتخب نيجيريا وصيفا بـ 7 نقاط للمنتخبين، وينتظر منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور تحديد موقفه من الصعود كمركز ثالث من عندمها بعد انتهاء دور المجموعات في جميع المجموعات بعد حصولها على 3 نقاط.

المتأهلين من المجموعة الثانية هم كاب فيردي "الرأس الأخضر" برصيد 7 نقاط على رأس المجموعة، ومصر ثانيا برصيد 3 نقاط، وينتظر منتخب غانا لتحديد موقفه من الصعود كمركز ثالث من عندمه بعد انتهاء دور المجموعات في جميع المجموعات بعد حصوله على نقطتين فقط.

المجموعة الثالثة تأهل منها فقط منتخب السنغال بعد حصوله على 6 نقاط وينتظره مباراة أخيرة مع منتخب غينيا صاحب المركز الثاني بـ 4 نقاط، والكاميرون صاحبة النقطة الوحيدة تلعب مع جامبيا التي لا تمتلك نقاط.

المجموعة الرابعة حتى الآن لم يتأهل منها أي منتخب بشكل رسمي والتي تضم كل من منتخبات أنجولا صاحب الـ 4 نقاط، وبوركينا فاسو بنفس الرصيد، والجزائر صاحبة نقطتين، وموريتانيا دون نقاط.

المجموعة الخامسة تأهل منتخب وحيد وهو مالي صاحب 4 نقاط، ولم تحسم منتخبات جنوب إفريقيا 3 نقاط، وناميبيا 3 نقاط، وتونس نقطة وحيد التأهل حتى الأن.

المجموعة السادسة تأهلت منها المغرب فقط حتى الأن برصيد 4 نقاط، ولو يحسم منتخبات الكونغو الديمقراطية نقطتين، وزامبيا نقطتين، وتنزانيا نقطة وحيدة.

متى موعد بداية دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟ ومتى ينتهي؟

ينطلق دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023 يوم السبت 27 يناير بمواجهة بين متصدر المجموعة الرابعة - ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة.

أما آخر مباراة في ثمن النهائي فسوف تكون يوم الثلاثاء 30 يناير بين متصدر المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة.