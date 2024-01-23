عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا رسميا

أمم إفريقيا
أمم إفريقيا

انتهى دور المجموعات في بعض مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 لتبدأ مرحلة أكثر حماسا بعد التأهل إلى الأدوار الإقصائية وخروج المغلوب.

وفي ذلك التقرير نستعرض لكم المنتخبات التي حسمت تأهلها بصورة رسمية إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

ما المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟

المتأهلين من المجموعة الأولى هم غينيا الاستوائية على رأسها، ومنتخب نيجيريا وصيفا بـ 7 نقاط للمنتخبين، وينتظر منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور تحديد موقفه من الصعود كمركز ثالث من عندمها بعد انتهاء دور المجموعات في جميع المجموعات بعد حصولها على 3 نقاط.

المتأهلين من المجموعة الثانية هم كاب فيردي "الرأس الأخضر" برصيد 7 نقاط على رأس المجموعة، ومصر ثانيا برصيد 3 نقاط، وينتظر منتخب غانا لتحديد موقفه من الصعود كمركز ثالث من عندمه بعد انتهاء دور المجموعات في جميع المجموعات بعد حصوله على نقطتين فقط.

المجموعة الثالثة تأهل منها فقط منتخب السنغال بعد حصوله على 6 نقاط وينتظره مباراة أخيرة مع منتخب غينيا صاحب المركز الثاني بـ 4 نقاط، والكاميرون صاحبة النقطة الوحيدة تلعب مع جامبيا التي لا تمتلك نقاط.

المجموعة الرابعة حتى الآن لم يتأهل منها أي منتخب بشكل رسمي والتي تضم كل من منتخبات أنجولا صاحب الـ 4 نقاط، وبوركينا فاسو بنفس الرصيد، والجزائر صاحبة نقطتين، وموريتانيا دون نقاط.

المجموعة الخامسة تأهل منتخب وحيد وهو مالي صاحب 4 نقاط، ولم تحسم منتخبات جنوب إفريقيا 3 نقاط، وناميبيا 3 نقاط، وتونس نقطة وحيد التأهل حتى الأن.

المجموعة السادسة تأهلت منها المغرب فقط حتى الأن برصيد 4 نقاط، ولو يحسم منتخبات الكونغو الديمقراطية  نقطتين، وزامبيا نقطتين، وتنزانيا نقطة وحيدة.

متى موعد بداية دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟ ومتى ينتهي؟

ينطلق دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023 يوم السبت 27 يناير بمواجهة بين متصدر المجموعة الرابعة - ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة.

أما آخر مباراة في ثمن النهائي فسوف تكون يوم الثلاثاء 30 يناير بين متصدر المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

موضوعات متعلقة

تريزيجيه يحصد جائزة رجل مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية

مصطفى محمد يتضامن مع محمد صلاح باحتفال مثير| شاهد

أمم إفريقيا| رد فعل محمد صلاح على تأهل منتخب مصر لدور الـ16

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

مصطفى محمد يتقدم لمصر على الرأس الأخضر بالهدف الثاني بكأس الأمم الإفريقية

تريزيجيه يسجل هدف التعادل لمصر فى مرمى الرأس الأخضر

أمم أفريقيا.. شاهد رد فعل محمد صلاح عقب هدف الرأس الأخضر بمرمى مصر

عكس سير المباراة|الرأس الأخضر يتقدم على مصر بهدف نظيف في الشوط الأول

ترشيحاتنا

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

مسيرتنا جميلة| تصريحات نارية من فيتوريا عقب تأهل المنتخب لدور الـ16 بأمم إفريقيا

ليفربول يكشف موعد عودة محمد صلاح إلى إنجلترا للعلاج| شاهد

فعلها فورا.. ميزة في جوجل كروم تحميك من الاختراق

العرابي: الشرق الأوسط على وشك الانفجار نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

الحكمة في كون آدم في السماء الأولى وعيسى بالثانية.. علي جمعة يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها لحادث.. فنان يثير ضجة بمشروع ولا أغرب لـ«حافلة»

أيهما أجمل؟.. سيرين عبد النور بنفس فستان نانسي عجرم| سعره 250.000 جنيه

بمميزات لا تصدق.. شركة تصمم يختا من الذهب للآثرياء فقط

ولا أغرب.. بيزنس جني الأموال من المطلقين يثير ضجة |التفاصيل كاملة

فيديو

يحبس الأنفاس.. مقطع فيديو لتسبب أب في وفاة ابنه عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ