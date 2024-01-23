أبو الدهب: حجازي نقطة ضعف في خط دفاع منتخب مصر

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر بعيد تماماً عن مستواه الفني طوال المشاركة في مباريات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن أحمد حجازي يعد نقطة ضعيفة كبيرة في خط دفاع منتخب مصر وله أخطاء بالجملة في المباريات الثلاثة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية".



وتابع:" يجب أن يشارك ياسر إبراهيم مدافع المنتخب الوطني في خط الدفاع بجوار محمد عبد المنعم في مباريات مصر القادمة في بطولة كأس الأمم ".