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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: محمد صلاح لم يهرب من المنتخب ويتعرض لحملة ممنهجة

صدى البلد

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي يتعرض لحملة ممنهجة وشرسة من البعض منذ يوم 7 يناير 2024.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" الحملة ضد محمد صلاح ممنهجة وشرسة منذ بداية مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار وهناك تربص كبير بمحمد صلاح من بعض أشبه اللاعبين السابقين".

وتابع: "محمد صلاح لم يهرب من مباريات منتخب مصر وتعرض لإصابة قوية ويحتاج للعلاج لمدة طويلة وهو ما أعلنه نادي ليفربول الإنجليزي".

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