نجم الأهلي السابق: جلوس مصطفى فتحي احتياطيا علامة استفهام

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن منتخب مصر حقق المطلوب في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعد التعادل الإيجابي مع منتخب الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما.



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن جلوس مصطفى فتحي على مقاعد البدلاء في منتخب مصر لغز كبير ويحتاج إلى تفسير من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ".



وتابع: "مصطفى فتحي يستحق المشاركة بشكل أساسي مع منتخب مصر وكان من أفضل لاعبي الفراعنة أمام منتخب الرأس الأخضر مع إمام عاشور".