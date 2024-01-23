صلاح مش هيلعب لوحده.. رود كرول: منتخب مصر افتقد الحلول بأمم إفريقيا

قال رود كرول المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن المنتخب الوطني افتقد للحلول أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية في اللقاء الذي أقيم أمس الإثنين، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وأوضح رود كرول المدير الفني السابق لمنتخب مصر، فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: “منتخب مصر افتقد الحلول أمام الرأس الأخضر، وكان بلا أي حلول؛ بسبب غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر”.

وأضاف رود كرول المدير الفني السابق لمنتخب مصر، :" محمد صلاح وحده مع منتخب مصر لا يستطيع فعل شيء ولكن لا بد أن يكون المنتخب المصري به العديد من اللاعبين المبدعين مثل السابق.

وأشار رود كرول المدير الفني السابق لمنتخب مصر، إلى أن: “الكرة الإفريقية تطورت بشكل كبير، وأصبحت الفوارق الفنية بين المنتخبات بسيطة”.

تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة مصر والرأس الأخضر

توج النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" بجائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 بعد تعادله أمام الرأس الأخضر، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقدم تريزيجيه أداء رائعا ومميزا؛ بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري.

وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني، للمهاجم مصطفي محمد؛ ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد قيادته للمنتخب المصري للتعادل مع الرأس الأخضر والتأهل لدور الـ16 .

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، وتأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

بينما تربع منتخب الرأس الأخضر على صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط، وتأهل أيضا لدور الـ16.

ويواجه منتخب مصر في دور الـ16، وصيف المجموعة السادسة، والتي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.