عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح مش هيلعب لوحده.. رود كرول: منتخب مصر افتقد الحلول بأمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

قال رود كرول المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن المنتخب الوطني افتقد للحلول أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية في اللقاء الذي أقيم أمس الإثنين، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وأوضح رود كرول المدير الفني السابق لمنتخب مصر، فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: “منتخب مصر افتقد الحلول أمام الرأس الأخضر، وكان بلا أي حلول؛ بسبب غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر”.

وأضاف رود كرول المدير الفني السابق لمنتخب مصر، :" محمد صلاح وحده مع منتخب مصر لا يستطيع فعل شيء ولكن لا بد أن يكون المنتخب المصري به العديد من اللاعبين المبدعين مثل السابق.

وأشار رود كرول المدير الفني السابق لمنتخب مصر، إلى أن: “الكرة الإفريقية تطورت بشكل كبير، وأصبحت الفوارق الفنية بين المنتخبات بسيطة”.

تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة مصر والرأس الأخضر

توج النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" بجائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 بعد تعادله أمام الرأس الأخضر، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقدم تريزيجيه أداء رائعا ومميزا؛ بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري.

وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني، للمهاجم مصطفي محمد؛ ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد قيادته للمنتخب المصري للتعادل مع الرأس الأخضر والتأهل لدور الـ16 .

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، وتأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

بينما تربع منتخب الرأس الأخضر على صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط، وتأهل أيضا لدور الـ16.

ويواجه منتخب مصر في دور الـ16، وصيف المجموعة السادسة، والتي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

منتخب مصر رود كرول الرأس الأخضر كأس الأمم الافريقية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

ترشيحاتنا

قصف صاروخي عنيف على كييف وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا| تفاصيل

الذهب في الصعود.. الشعبة تفجر مفاجأة عن الأسعار

شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية عبر تليجرام

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

إعلان كارثي لجيش الاحتلال.. ارتفاع قتـ.لى الصهاينة إلى 24 على يد المقاومة

صقيع وأمطار..الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض درجات الحرارة وهذه الظواهر الجوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

شكرا موزمبيق| منتخب الفراعنة يتأهل بعد مباراة مجنونة.. وهذا الفريق منافس مصر المحتمل في دور الـ 16

بلقيس تبرز أنوثتها بفستان أسود قصير وقفازات بعرض أزياء بأسبوع باريس للموضة

فيديو

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ