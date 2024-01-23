عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. وليفربول يكشف موعد عودة محمد صلاح إلى إنجلترا للعلاج

موجز حدث ليلا
موجز حدث ليلا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

برودة وأمطار لنهاية الأسبوع.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أكد الدكتور محمود القاياتي، مدير المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تغيرت بداية من اليوم، وأصبحت أشد برودة عن الأيام الماضية.

وأضاف "القاياتي"، خلال مداخلته ببرنامج مصر جديدة مع الإعلامية نجي أنور على شاشة ETC، أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية، والطقس سيكون مائلا للبرودة خلال ساعات النهار على شمال البلاد، ومائلا للدفء على المحافظات الجنوبية.

قصف جديد.. غارات أمريكية بريطانية كثيفة ضد أهداف للحوثيين في اليمن

نفذت قوات أمريكية وبريطانية جولة جديدة من الضربات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

وقال مصدر عسكري أمريكي- وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية- إن الضربات استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومخازن أسلحة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ليفربول يكشف موعد عودة محمد صلاح إلى إنجلترا للعلاج| شاهد

كشف فريق ليفربول الإنجليزي عن موعد عودة محمد صلاح لإنجلترا لاستكمال برنامجه العلاجي في أسرع وقت ممكن للعودة سريعا بعد إصابته مع منتخب مصر في لقاء غانا ببطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

يبحث الآلاف يوميًا عن آخر تحديث بشأن سعر الذهب اليوم في مصر، اذ تحرك الأصفر مجددا في محلات الصاغة وتخطى سعر الجرام عيار 24 ، 4000 وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

يصطدم منتخب مصر في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، بوصيف المجموعة السادسة التي تضم المغرب 4 نقاط والكونغو الديمقراطية 2 وزامبيا 2 وتنزانيا 1، علما بأن المغرب سيلاقي زامبيا والكونغو ستواجه تنزانيا في الجولة الأخيرة.

 

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الـ16، يوم الأحد 28 يناير 2024، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت المغرب، على ملعب لوران بوكو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

غريم مصر في دور الـ16 بأمم إفريقيا..الفراعنة ينتظرون الوصيف بين 4 منتخبات

ظهور نادر للفنانة القديرة نجاة.. رفقة محمد انور وزوجته

ترشيحاتنا

الطقس اليوم| أمطار شديدة على السواحل تصل إلى القاهرة بعد ساعات

احذر ..5 أفعال تعرضك للحبس وتغريمك 100 ألف جنيه

ارتكبت كثيرا من الذنوب ولكن لا أتذكرها فكيف أكفر عنها؟.. الإفتاء توضح

شكرا موزمبيق| منتخب الفراعنة يتأهل بعد مباراة مجنونة.. وهذا الفريق منافس مصر المحتمل في دور الـ 16

وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز الحوار الموضوعي بين مصر والبرلمان الأوروبي

كيف تكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟.. بـ11 عملا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تبرز أنوثتها بفستان أسود قصير وقفازات بعرض أزياء بأسبوع باريس للموضة

بسبب ارتباط اسمها بطلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. زينة تسخر من مروجي الشائعات برسالة نارية

أول ظهور بعد الطلاق… ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها| شاهد

بعد فراق 63 عاما.. سيدة تعثر على والدها بطريقة غير متوقعة

فيديو

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ