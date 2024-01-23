حدث ليلا.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. وليفربول يكشف موعد عودة محمد صلاح إلى إنجلترا للعلاج

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أكد الدكتور محمود القاياتي، مدير المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تغيرت بداية من اليوم، وأصبحت أشد برودة عن الأيام الماضية.

وأضاف "القاياتي"، خلال مداخلته ببرنامج مصر جديدة مع الإعلامية نجي أنور على شاشة ETC، أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية، والطقس سيكون مائلا للبرودة خلال ساعات النهار على شمال البلاد، ومائلا للدفء على المحافظات الجنوبية.

نفذت قوات أمريكية وبريطانية جولة جديدة من الضربات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

وقال مصدر عسكري أمريكي- وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية- إن الضربات استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومخازن أسلحة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

كشف فريق ليفربول الإنجليزي عن موعد عودة محمد صلاح لإنجلترا لاستكمال برنامجه العلاجي في أسرع وقت ممكن للعودة سريعا بعد إصابته مع منتخب مصر في لقاء غانا ببطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

يبحث الآلاف يوميًا عن آخر تحديث بشأن سعر الذهب اليوم في مصر، اذ تحرك الأصفر مجددا في محلات الصاغة وتخطى سعر الجرام عيار 24 ، 4000 وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

يصطدم منتخب مصر في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، بوصيف المجموعة السادسة التي تضم المغرب 4 نقاط والكونغو الديمقراطية 2 وزامبيا 2 وتنزانيا 1، علما بأن المغرب سيلاقي زامبيا والكونغو ستواجه تنزانيا في الجولة الأخيرة.

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الـ16، يوم الأحد 28 يناير 2024، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت المغرب، على ملعب لوران بوكو.