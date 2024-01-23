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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن مصرع 21 جنديا في خانيونس|بالصور

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جلانت، اليوم الثلاثاء، على مقتل 21 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك ضد المقاومة الفلسطينية في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن سقوط قتلى من الجيش الإسرائيلي ضرورة حتمية لتحقيق أهداف الحرب، لافتا إلى أن سقوط جنودنا وصية لتحقيق أهداف الحرب.

وأضاف جلانت، أن الحرب في قطاع غزة ستحدد مستقبل إسرائيل للعقود القادمة.

وعلى جانب آخر، أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، مقتل 21 ضابطا وجنديا من قوات الاحتياط في جنوب غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن المعارك التي تخوضها القوات الإسرائيلي في خانيونس جنوبي قطاع غزة قاسية جدا.

كما قالت وسائل إعلامية، إن هناك تقارير إسرائيلية تؤكد أن ما جرى في جنوب غزة من مقتل الـ 21 جنديا إسرائيليا، هو أكبر هجوم للمقاومة الإسرائيلية منذ بدء التوغل البري للجيش الإسرائيلي.

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