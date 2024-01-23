شاومينج ينشر أسئلة امتحانات الاعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

تشهد جروبات شاومينج عبر تليجرام تداولا لأسئلة الامتحانات التي يؤديها الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم في جميع المحافظات .

يأتي ذلك بعد مرور دقائق من توزيع اوراق الاسئلة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات

و كان قد دعا شاومينج الطلاب إلى تصوير ورقة الأسئلة بمجرد توزيعها في اللجان وإرسالها عبر تليجرام للحصول على الحل

ومن جانبها تقوم غرف عمليات المديريات والادارات التعليمية بمتابعة ما يحدث على جروبات الغش واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الغشاشين

ويؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 ، في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة امتحان الهندسة .

ومن المقرر أن يستمر زمن امتحان الهندسة في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة من 9 صباحا حتى 11 صباحا .

كما يؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 ، في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة امتحان العلوم من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، ثم يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان التربية الفنية من 11:30 صباحا حتى 1:30 صباحا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

وكان قد تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح امس الإثنين، سير أعمال لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، بعددٍ من المدارس بمدينة الفيوم، فى إطار متابعة انضباط سير الامتحانات والتأكد من تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها بهدف توفير الأجواء المناسبة للطلاب.