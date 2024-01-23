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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد قت.لى الاحتلال إلى 556.. وفاجعة في مستشفى سوروكا العبري

مصابوا الاحتلال
مصابوا الاحتلال

أفادت  القناة11 العبرية بارتفاع عدد الجنود القتلى منذ العملية البرية إلى رقم جديد بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية الشديدة.


ووصل عدد قتلى الاحتلال منذ بدأت الحرب البرية 221 وإلى 556 منذ بدء الحرب.


يأتي هذا فيما اعترف مستشفى سوروكا الإسرائيلي بفاجعة تجري داخله.
 

قالت المستشفى أنها  استقبلت أمس 7 عسكريين جرحى بينهم حالتان خطيرتان أصيبوا بمعارك في جنوب غزة.


وذكرت أنها استقبلت 2642 عسكريا مصابا منذ بداية الحرب ما زال 33 منهم يتلقون العلاج بينهم 11 حالة خطيرة.


وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، تفاصيل حادثة مقتل ٢٤ ضابطا وجنديا إسرائيليا في منطقة المغازي وسط قطاع غزة.
 

وقالت إنه قد دخل جنود احتياط من اللواء 261 إلى منطقة المغازي وسط قطاع غزة وبناء على طلب الجيش الإسرائيلي عملوا مع وحدة الهندسة على تفخيخ 10 مباني استعدادا لتفجيرها.


وبينما كانوا على وشك إنهاء مهمتهم، أطلق رجال المقاومة قذيفتي "ار بي جي"، الأولى نحو دبابة ميركافا أدت لإصابة جنديين، والثانية أطلقت على المبنى المفخخ، ما أدى إلى تفعيل المتفجرات وانهيار مبنيين على من بداخلهما.


بقيت وحدة الإنقاذ (669) تعمل طوال الليل لرفع الأنقاض بحثا عن الجنود مفقودين.
 

وحول الأحداث علق وزير الطاقة الإسرائيلي وقال "صباح صعب للغاية ومقتل 21 عسكريا في قطاع غزة ثمن باهظ". جدا

 

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