برلماني: القطاع الزراعي أمن قومي والدولة توليه اهتماما كبيرا

أكد محمد ماهر السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن القطاع الزراعي، هو أمن قومي وأن القيادة السياسية تولي اهتمام بالقطاع الزراعي من خلال قرارات كثيرة مهمة.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن القطاع الزراعي به تحديات كثيرة، منها وفرة المياه، وأن موارد مصر من المياه محدودة، وهذا أول المشكلات.

ولفت إلى أن مصر تعتمد على مياه نهر النيل، والتي تمثل 97%، وأن مصر دولة من أكثر دول العالم جفافًا، وأن نسبة الأمطار بمصر قلية، والمياه الجوفية قليلة ولا تتجدد.

وأشار إلى أن المشكلة الثانية أ، الرقعة الزراعية تعرضت لـ مشكلات في فترة، وذلك بعد تعدي المواطنين على الأراضي الزراعية، وهناك مشكلة ثالثة تواجه القطاع الزراعي هي التغيرات المناخية.

وأوضح أن التغيرات المناخية تؤثر على الإنتاج، ونوعية المحاصيل، وأن هذه المشكلات لها تأثير كبير على كل مواطن مصري، ولكن الدولة قامت باتخاذ خطوات لـ التغلب على المشكلات التي تواجه القطاع.