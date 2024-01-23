مصرية تحصل على التصنيف العالمي لأكثر النساء تأثيرًا وإلهامًا لعام 2023.. تفاصيل

عرض برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، فقرة خاصة بعنوان: "ساندي بطرس.. مصرية تحصل على التصنيف العالمي لأكثر النساء تأثيرًا وإلهامًا لعام 2023".



وقالت ساندي بطرس الحاصلة على التصنيف العالمي لأكثر النساء تأثيرًا وإلهامًا لعام 2023، إنها ذهبت لـ الولايات المتحدة الأمريكية، في فترة الإعدادي، وأن النقلة كانت صعبة، بسبب التعامل مع مجتمع مختلف، ولغة مختلف.



ولفتت إلى أنها عانت من مشكلات كثيرة منها التنمر، وصعوبة التعامل، ولكن عملت على نفسها في التعامل مع الجميع، وحصلت في أول عام بالمدرسة على لقب الطالب المثالي.



وأشارت إلى أنها حصلت على تكريم من الرئيس الأمريكي السابق أوباما، أثناء تولي حكم أمريكا، وأن هذا التكريم والجائزة تعتبر الأعلى بـ أمريكا.



وكشفت أن لديها هدف عملت عليه ووصلت له، وأن رسالتها الدفاع عن حقوق المرأة في التعليم، وأنها حصلت على التصنيف العالمي لأكثر النساء تأثيرًا وإلهامًا لعام 2023.

