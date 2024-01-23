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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بالقصر العيني..

الخشت: 180 مليون جنيه لتجديدات «طب الحالات الحرجة» وأول وحدة لمرضى الإيكمو

صدى البلد

يفتتح الآن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني، ويأتي ذلك بحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وافتتح الدكتور الخشت برفقة هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري تجديد قسم الحالات الحرجة، والوحدة الرابعة لقسم طب الحالات الحرجة بمستشفى 185 (وحدة الإيكمو ECMO) والتي تُعد أول وحدة متخصصة تقدم خدمة شاملة لمرضى الإيكمو، وأعلى مستويات الرعاية الفائقة من المستوى الأول بتصميم فريد من نوعه.

وأوضح الخشت أن افتتاح الوحدة الرابعة لقسم طب الحالات الحرجة(الإيكمو) بمستشفى 185 جاء بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه بتمويل كامل من البنك المركزي والبنك الأهلي المصري، وهي أول وحدة متخصصة تقدم خدمة شاملة لمرضى الإيكمو وأعلى مستويات الرعاية الفائقة من المستوى الأول ( critical care unit Level1 (Super ICU) بتصميم فريد من نوعه، مشيرًا إلى أن الوحدة تستوعب ثمانية مرضى في غرف منفصلة خاصة، وتضم غرفة عمليات وقسطرة هجينة هي الأحدث في العالم مزودة بكبسولة لمنع العدوى، ومناظير صدر، وجهاز هضم وغسيل كلوي متقطع ومستمر، إلى جانب تركيب 4 أجهزة إيكمو الأحدث في العالم، وتكييف مركزي متغير بين ضغط الهواء الإيجابي والسلبي، وأسرة خاصة تُعد الوحيدة من نوعها في مصر، وأحدث أجهزة العلاج الطبيعي، ومعمل، وقاعة محاضرات.

وكان رئيس جامعة القاهرة، قد افتتح مؤخرًا عدد من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني، شملت تجديد وحدة الرنين بقسم الأشعة، وتجديد وحدة الأشعة التداخلية، وتجديد وحدة فحص صحة المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، وتجديد استراحة أعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة وتطوير ملاعب الكلية.

وشهدت مستشفيات جامعة القاهرة خلال السنوات الـ 7 الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات ، وتمثلت أهم الإنجازات في هذا الملف في العديد من المشروعات، أهمها افتتاح مستشفى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني الجديدة للأطفال، وتطوير مستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة، والانتهاء من المستشفى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام وإعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل بعد حادث التفجير الارهابي، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس.

بإضافة الي قرب افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد 500 500، وتطوير مستشفى الطوارئ على سبعة الاف متر، ورفع كفاءة مستشفى الباطنة بقصر العيني، بالإضافة إلى الانتهاء من 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، وقطع مرحلة كبيرة في إنشاء أكبر مجمع طبي عالمي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية، واستكمال مستشفى ثابت ثابت بحجم أعمال يصل إلى 100% من التشطيبات والاليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية، علاوة على افتتاح تحديث مستشفى الطلبة بالجيزة، وافتتاح مستشفى طب الأسنان بالشيخ زايد، ومركز طب الأسنان الرقمي.
 

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