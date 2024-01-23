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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب الإعدادية الأزهرية ينتهون من امتحانات الفصل الدراسي الأول

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية، امتحانات الفصل الدراسى الأول، اليوم الثلاثاء، بمادتى اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع، بعدما انتهى طلاب الشهادة الإبتدائية من الامتحانات أمس الاثنين.

واجتمع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، برؤساء المناطق الأزهرية قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ للوقوف على استعدادات المناطق لاستقبال الطلاب.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات القطاع الخاصة بالامتحانات، وتوفير سبل الراحة والانضباط للطلاب والملاحظين باللجان، حتى يتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

كما تم التوجيه، بأهمية تحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول.

وبدأت امتحانات الشهادة الابتدائية، الثلاثاء الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٤، وتنتهي يوم الاثنين الموافق ٢٢ يناير، في حين تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء ٢٣ يناير، وبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الشهادة الابتدائية 189635 طالبا وطالبة، والشهادة الإعدادية 177109 طالبا وطالبة.
 

المعاهد الأزهرية امتحانات اللغة الأجنبية المستوى الرفيع طلاب

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