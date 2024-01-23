15 صاروخ على المستوطنات الحدودية.. حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية للمراقبة الجوية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن استهدافه قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية.

ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أصدرت المقاومة الاسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، بيانا جاء فيه انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:50) من صباح اليوم الثلاثاء 23-01-2024 قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية".

و أضاف البيان أن "ذلك رداً على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة بعدد كبير من الصواريخ المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد حزب الله، أنه تم استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في تلة كوبرا بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.

في السياق ذاته، أفادت وسائل الإعلام العبرية بأنه تم إطلاق حوالي 15 صاروخا على المستوطنات في الشمال بالقرب من الحدود مع لبنان هذا الصباح، وفقا لتقارير القناة 12.

وفي الوقت نفسه، أعلن حزب الله مسؤوليته عن هجوم سابق على موقع عسكري بالقرب من أداميت.

ومنذ 8 أكتوبر، تهاجم القوات التي يقودها حزب الله المستوطنات الإسرائيلية والمواقع العسكرية على طول الحدود على أساس شبه يومي، باستخدام الصواريخ والصواريخ والطائرات بدون طيار.